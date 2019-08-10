«Оппозиция» наживается на торговле дорогими дождевиками на митинге в Москве

Московская оппозиция не позаботилась о своих же последователях, оставляя их мокнуть под дождем. Погода в столице не самая лучшая: кратковременные дожди, облачность, сильный ветер и температура до 18–20 градусов тепла. При чем это было известно заранее, любой может посмотреть прогноз в интернете или по телевизору.

По всей видимости, либералов это ни капли не волнует, заметило «Федеральное агентство новостей». Желающие поучаствовать в митинге на проспекте Сахарова стоят у рамок и вряд ли наслаждаются холодными осадками в купе с промозглым ветром. Журналисты RT рассказали, что здесь уже активизировались предприимчивые люди, предлагающие приобрести дождевик.

Организаторы события явно решили сэкономить, ведь деньги то у них есть. Стоит только вспомнить качественную полиграфию, футболки или даже свистки, которые раздавали на субботней незаконной акции. По данным журналиста Антона Красовского, на эти «сувениры» либералы потратили порядка 300 тысяч рублей. А сейчас у них нет денег на самые обычные пленочные дождевики.

Нельзя исключать, что устроители акции состоят в доле снующими «продаванами». Ведь либералы уважают «невидимую руку рынка» и не упускают возможности подзаработать. Кстати о птичках, в отношении ФБК блогера Алексея Навального сейчас проходит следствие об отмывании миллиарда рублей. А главный фигурант дела Леонид Волков, через чей фонд и легализовали средства, отправился в Чехию.