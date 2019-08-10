Шендерович отказался отвечать за провокации Соболь на митинге и сдал ее полиции

Один из организаторов митинга на проспекте Сахарова в Москве Денис Шендерович обратился в полицию Москвы с сообщением, что юрист ФБК Любовь Соболь вместе с другими участниками протеста собирается устроить провокации. Соответствующая запись опубликована 10 августа на сайте ГУ МВД по Москве.

По данным МВД, Шендерович пришел в полицию с информацией, что Соболь готовит провокацию с призывом к участию в несанкционированном митинге. Однако он добавил, что не собирается нести это ответственность.

Ранее стало известно, что полиция задержала Соболь за призывы к нарушению порядка в Москве.

В столице 27 июля и 3 августа прошли несогласованные акции протеста, превратившиеся в дебош. Поводом для сбора стал отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму «оппозиционерам». При проверке документов выяснилось, что кандидаты не постеснялись предоставить подписи умерших москвичей и никогда не существовавших людей. Оскорбившиеся законным решением МГИК Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и Илья Яшин устроили провокации на митингах. Полиция неоднократно призывала участников уйти с несогласованной акции, однако провокаторы продолжали настаивать на своем. В результате правоохранителям пришлось задержать более 1000 дебоширов.