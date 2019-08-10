Надежда на бесплатный концерт собрала «школоту» на митинге в Москве

К началу согласованного митинга на проспекте Сахарова около сцены собралась толпа фанатов групп «Айспик», «Кровостока» и Face.

Присутствие такого количества молодежи говорит о том, что акцией незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в большей степени заинтересовались желающие посетить бесплатный концерт, отмечают авторы политических Telegram-каналов.

К 14:00 на проспекте Академика Сахарова собрались несколько сотен человек, однако взрослых граждан, пришедших на мероприятие по его прямому назначению, совсем немного. Молодежь, воспользовавшаяся предложенной "халявой", темой митинга не интересуется, многим она даже неизвестна.

Однако, помня о том, что либеральное сообщество любит преувеличивать цифры и факты, стоит ожидать, что массовка музыкальных фанатов будет преподнесена общественности как политически активное сообщество, пришедшее поддержать "независимых кандидатов", пишет Nation news.

Напомним, что организаторами митингов в Москве выступают кандидаты, не допущенные до выборов в Мосгордуму из-за высокого процента брака в подписных листах. У Ильи Яшина, Любови Соболь, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса и других соратников Навального почерковеды выявили дубли, автографы несуществующих людей и даже подписи умерших москвичей.

Все организаторы массовых беспорядков задержаны и помещены под административный арест. На свободе осталась лишь Любовь Соболь, имеющая маленькую дочь. Однако суд оштрафовал Соболь суммарно на 630 000 рублей за организацию незаконных акций 14, 15 и 27 июля.