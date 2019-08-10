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15:39   10 Августа 2019
Политика

Запад использует ОПГ Навального как таран для расшатывания государственности РФ

Запад использует ОПГ Навального как таран для расшатывания государственности РФ

Депутат Госдумы Евгений Федоров уверен, что организацией митингов в Москве занимается посольство США и вся американская инфраструктура, а блогер Алексей Навальный исполняет поручения иностранного заказчика. Об этом парламентарий заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

10 августа на проспекте Сахарова в Москве проходит согласованный митинг в поддержку незарегистрированных в Мосгордуму кандидатов, не допущенных до выборов из-за бракованных подписей, собранных в их поддержку. Организаторы планируют провести концерт при участии рэперов Face и Оксимирона, группы «Кровосток» и IC3PEAK, несмотря на официальный запрет столичной мэрии поводить музыкальные мероприятия на протестной акции.

«США выделяют на это порядка 80 миллиардов  долларов. Организационными вопросами занимаются американское посольство в Москве и вся инфраструктура США в российской столице. Их люди — Навальный и многие другие», — заявил парламентарий.  

Провокаторы планируют новые беспорядки на митинге 10 августа в Москве

Федоров призвал правоохранительные органы действовать в соответствии с буквой закона и задерживать провокаторов и зачинщиков беспорядков, если таковые будут присутствовать на согласованном митинге в субботу. Депутат уверен, что митинги в российской столице организуют те же самые люди, которые в 2014 году занимались дестабилизацией политической обстановки на Украине.

«Это — стандартный сценарий. И если в том случае, когда проводится санкционированная акция, граждан надо выслушивать и обеспечивать им безопасность, то в случае с беспорядками необходимо ловить зачинщиков хулиганских действий, преступников и сажать их в тюрьмы. За ними стоят те же силы, которые стояли за аналогичными процессами в Киеве и т. д», — уверен Федоров.

 

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Автор: Тимофей Булочкин
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