Запад использует ОПГ Навального как таран для расшатывания государственности РФ

Депутат Госдумы Евгений Федоров уверен, что организацией митингов в Москве занимается посольство США и вся американская инфраструктура, а блогер Алексей Навальный исполняет поручения иностранного заказчика. Об этом парламентарий заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

10 августа на проспекте Сахарова в Москве проходит согласованный митинг в поддержку незарегистрированных в Мосгордуму кандидатов, не допущенных до выборов из-за бракованных подписей, собранных в их поддержку. Организаторы планируют провести концерт при участии рэперов Face и Оксимирона, группы «Кровосток» и IC3PEAK, несмотря на официальный запрет столичной мэрии поводить музыкальные мероприятия на протестной акции.

«США выделяют на это порядка 80 миллиардов долларов. Организационными вопросами занимаются американское посольство в Москве и вся инфраструктура США в российской столице. Их люди — Навальный и многие другие», — заявил парламентарий.

Федоров призвал правоохранительные органы действовать в соответствии с буквой закона и задерживать провокаторов и зачинщиков беспорядков, если таковые будут присутствовать на согласованном митинге в субботу. Депутат уверен, что митинги в российской столице организуют те же самые люди, которые в 2014 году занимались дестабилизацией политической обстановки на Украине.