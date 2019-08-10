Досмотр участников митинга в Москве проводится в целях безопасности

Полиция досматривает участников согласованного митинга на проспекте академика Сахарова в Москве исключительно в целях обеспечения безопасности. Об этом 10 августа пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Ранее участники и организаторы митинга высказали претензии в адрес полицейских по поводу досмотра, который назвали «искусственным затруднением допуска граждан в зону безопасности».

«Указанные утверждения не соответствуют действительности, досмотр проводится исключительно в целях безопасности и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах и необходимости организовать заблаговременное прибытие участников мероприятия» — сказано в сообщении.

Ранее организаторы митинга предупредили полицию о готовящейся провокации со стороны Любови Соболь и других участников акции протеста.

Последний раз согласованный митинг в Москве прошел 20 июля. Так, 27 июля и 3 августа кандидаты на выборы в Мосгордуму, в частности Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и ряд других не допущенных до выборов «оппозиционеров» организовали незаконную акцию протеста, которая превратилась в массовый дебош. Полиция несколько раз предупреждала провокаторов, что их действия незаконны. В результате правоохранителям пришлось задержать более 1000 дебоширов.