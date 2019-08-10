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15:06   10 Августа 2019
Россия

Региональные акции солидарности с митингом оппозиции в Москве провалились

Региональные акции солидарности с митингом оппозиции в Москве провалились

Самая большая региональная акция солидарности с московским митингом не собрала и сотни человек. Таковая проходит в Екатеринбурге, где поддержать либералов вышли всего порядка 70 человек.

Стоит отметить, что в столице оппозиция собирает народ, привлекая их известными в молодежных кругах музыкальными группами и медийными персонами, чего не скажешь о других городах России. Так, на проспекте Сахарова в Москве намереваются выступить «Кровосток», Face и IC3PEAK, несмотря на предостережение властей города. Там же замечены популярный блогер Юрий Дудь и рэпер Оксимирон.

Что же в регионах? А там из «известных» людей только члены местных ячеек КПРФ и активисты «Весны». Особенно это касается акции в ЦПКиО Кургана, куда пришли 20 человек, также как и в Челябинске. Курганские митингующие не поскупились на голубые воздушные шары и плакаты.

Нижневартовские коммунисты отказались уточнять URA.RU численность события, ссылаясь на закон о митингах, однако она явно не больше, чем в Екатеринбурге. Во Владивостоке восемь митингующих решили не позориться и провели одиночные пикеты на центральной площади. В Красноярске вышли десять человек, а в Омске и Иркутске — 60 и 45 людей соответственно.

Региональные акции солидарности с митингом оппозиции в Москве провалились

«Либералы» провели в Москве уже две незаконных акции 27 июля и 3 августа, прикрываясь якобы поддержкой «независимых» претендентов в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за множества недействительных подписей. На сборищах провокаторы раскачивают толпу, чтобы спровоцировать беспорядки. На последнем несанкционированном митинге у задержанных участников обнаружили оружие, в частности кастеты, пистолеты и заточки.

10 августа же проходит согласованная акция, однако не стоит исключать провокаций и прочих сюрпризов от оппозиции.

 

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #митинг #акция #регионы

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