Ходорковский вложился в митинг-концерт на Сахарова, считая его репетицией беспорядков-2021

Олигарх Михаил Ходорковский с Туманного Альбиона в Twitter пригрозил России повторить. Не сам, а митингом-концертом на Сахарова, который столичные власти согласовали незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму.

Среди организаторов митинга кандидатов от нежелательной в России организации, курируемой опальным олигархом, «Открытая Россия» нет. Как нет и не было их среди кандидатов в Мосгордуму, заметил политолог и замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в комментарии «Политике Сегодня». У Ходорковского есть только личные интересы для дестабилизации обстановки в России.

«Это личная месть, проект по реализации нынешних интересов. <...> Ходорковский ощущает себя Троцким в изгнании или Курбским времен Ивана Грозного. Сейчас он позиционирует себя именно в этой роли», — смеется Шаповалов.

Ходорковский, впрочем, не «дурашка». На то, что митинг на Сахарова добьется целей, не надеется. Рассматривает происходящее репетицией к выборам в Госдуму в 2021-ом году и президентским 2024-го года.

«Тестируется правоохранительная система, отношение власти к протестам. Отрабатывается новые тактики протестов», — полагает Шаповалов.

Политолог не исключил финансирования митинга 10 августа на площади Сахарова в Москве именно из кошелька господина Ходорковского, уточнив, что основные вложения делают, конечно, другие западные структуры.

Ранее о заокеанском лобби на выборах в Мосгордуму рассказывал член Общественной палаты России Михаил Аничкин, выступая на расширенном заседании рабочей группы временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Инструментом давления на Россию он называл юридическую и лоббистскую фирму из США Akin Gump Strauss Hauer & Feld.