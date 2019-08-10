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14:17   10 Августа 2019
Россия

Полиция задержала Соболь за призывы к нарушению порядка в Москве

Полиция задержала Соболь за призывы к нарушению порядка в Москве

Полиция задержала экс-кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.

Организаторы планируют во время согласованного митинга в Москве 10 августа провести музыкальный концерт известных исполнителей, несмотря на официальный запрет московской мэрии проводить выступление музыкантов на политическом мероприятии. Накануне акции Соболь призвала москвичей выходить «на прогулку» за пределы полицейских ограждений и проспекта Сахарова, на котором согласовано мероприятие.

Ранее Мосгоризбирком отказался регистрировать кандидатами «лидеров» внесистемной оппозиции Илью Яшина, Любовь Соболь и Дмитрия Гудкова из-за обнаруженных нарушений в подписных листах. Так в подделанных подписях за свое выдвижение они использовали автографы мертвецов, обнаруженные графологами МВД.

После первого отказа бывшие кандидаты, не дождавшись рассмотрения своих апелляций, начали организацию несанкционированных протестных акций, проигнорировав предложение мэрии согласовать митинг на другую дату. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала незаконные митинги шантажом: экс-кандидаты призывали москвичей к участию в несогласованной акции еще до объявления результатов проверки подписей всеми избиркомами.

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Автор: Олег Королев

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