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Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский

14:38   10 Августа 2019
Россия

Мощный транспортный каркас планируют создать в Москве за ближайшие пять лет

Мощный транспортный каркас планируют создать в Москве за ближайшие пять лет

Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о планах в ближайшие пять лет построить в городе мощный транспортный каркас. Он станет основой на десятилетия вперед.

Мэр Москвы в ходе интервью на Первом канале отметил, что этот город существует много веков и за все время своего существования он всегда строился. Остановка строительства означает деградацию всего города, считает Собянин.

У Москвы есть все шансы на то, чтобы создать лучшую систему транспорта в мире. Собянин также напомнил о проекте «Московские центральные диаметры», которые крайне востребованы горожанами и жителями Подмосковья, приезжающими в столицу на работу. На первых двух сквозных маршрутах МЦД будет 66 станций.

Ранее сообщалось, что власти Москвы согласовали митинг незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, который пройдет на проспекте Сахарова в субботу. Москвичей уже предупредили, что это вызовет пробки на дорогах и затруднит автомобильное движение в центре города, потому что из-за митинга было решено перекрыть с 7:30 и до 18:30 проспект Академика Сахарова и улицу Маши Порываевой.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #собянин #транспорт #общество

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