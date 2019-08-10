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14:41   10 Августа 2019
Россия

Полицию предупредили о готовящихся провокациях Соболь на проспекте Сахарова

Полицию предупредили о готовящихся провокациях Соболь на проспекте Сахарова

Организаторы митинга, который проходит сегодня в центре Москвы на проспекте Сахарова, предупредили московский главк МВД о готовящейся провокации со стороны Любови Соболь и других участников акции протеста. Об 10 августа сообщает «Говорит Москва». 

Полицию Москвы предупредили в субботу, что юрист ФБК Любовь Соболь готовит провокации на согласованном митинге, который начался в 14:00 на проспекте Сахарова в столице. При этом сама Соболь написала в Twitter, что ее задержали. 

Ранее ряд музыкальных исполнителей, в том числе Ic3peak, «Кровосток» и Face, заявили о намерении исполнить свои треки в рамках согласованного митинга 10 августа на проспекте Академика Сахарова. При этом власти Москвы сообщали, что согласованная заявка на проведение митинга в субботу не предусматривает проведение музыкального концерта.

В центре Москвы 27 июля и 3 августа прошли несогласованные протестные акции, превратившиеся в массовый дебош. Митинги организовали не допущенные на выборы в Мосгордуму кандидаты, в том числе Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков. «Оппозиционные» кандидаты предоставили на проверку липовые подписи, среди которых члены комиссии нашли автографы умерших москвичей и даже никогда не существовавших людей. Компания «оппозиционеров» провоцировала полицию, несмотря на просьбы покинуть несогласованный митинг. Правоохранителям пришлось задержать более 1000 дебоширов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #митинг #общество #соболь

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