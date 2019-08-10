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14:25   10 Августа 2019
Россия

Журналисты попытаются показать на YouTube митинг-концерт после блокировки прошлого эфира

Журналисты попытаются показать на YouTube митинг-концерт после блокировки прошлого эфира

Митинг-концерт оппозиции состоится в Москве на проспекте Академика Сахарова в субботу, 10 августа. Илиас Меркури и Леся Рябцева вновь пытаются провести прямую трансляцию событий на YouTube, после того, как эфир с незаконного мероприятия 3 августа заблокировали.

В прошлую субботу трансляцию прикрыли якобы из-за нарушения правил американского холдинга и жалоб пользователей. Администрация канала «Политика сегодня» обвинили корпорацию Google, которая держит видеохостинг, в открытой цензуре и использовании специальных алгоритмов, которые «топят» сам канал и его трансляции.

Что забавно, прозападные каналы за все это время не столкнулись с подобными проблемами. «Банили» только пророссийских представителей. «Федеральное агентство новостей» обратилось в Роскомнадзор с просьбой прояснить ситуацию, так как подобное поведение — это открытое вмешательство Запада во внутренние дела России.

Журналисты вновь попытаются показать на YouTube митинг в Москве после блокировки прошлого эфира

Стоит отметить, что YouTube стал оружием массовой дезинформации в руках «оппозиции». Либералы с помощью площадки готовят экстремистов к незаконным акциям, чтобы в последствии устроить государственный переворот.

С середины июля оппозиция терроризировала Москву незаконными митингами. «Либеральные» экс-кандидаты в Мосгордуму, такие как представители ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие, фальсифицировали подписные листы, прибегая к «мертвым душам» и «фабрикам» по подделке подписей.

Участники несанкционированных акций провоцировали толпу, нападали на силовиков, обманом строили из себя «жертв режима», использовали взрывпакеты и другими способами угрожали безопасности жителей и гостей столицы. Организаторам сборищ только это и нужно было, они вновь и вновь призывали своих последователей нарушать закон.

Журналисты вновь попытаются показать на YouTube митинг в Москве после блокировки прошлого эфира

По итогу протеста 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Было задержано свыше тысячи митингующих, выписано столько же штрафов и составлено более 200 административных протоколов.

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #митинг #трансляция #youtube

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