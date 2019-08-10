«Оппозиция» отрабатывает деньги Запада на митингах в Москве, уверен сенатор

Член Совета Федерации Сергей Цеков уверен, что лидеры внесистемной оппозиции используют митинги в качестве способа заработка, отрабатывая деньги иностранных заказчиков. Об этом он сообщил в интервью изданию iReactor.

Сегодня в Москве на проспекте Сахарова проходит согласованный митинг в поддержку незарегистрированных из-за нарушений при сборе подписей кандидатов в Мосгордуму. Организаторы намерены провести концерт при участии известных исполнителей, чтобы привлечь к акции как можно больше молодёжи — выступить планируют рэпер Face, группа «Кровосток» и IC3PEAK, несмотря на официальный запрет концерта московской мэрией.

Одним из организаторов протестных мероприятий стала экс-кандидат Любовь Соболь, в подписях за выдвижение которой были обнаружены сфальсифицированные автографы, а также подписи мертвецов. Соболь — соратница блогера Алексея Навального, чей «Фонд борьбы с коррупцией» активно финансируется проживающими на Западе бизнесменами.

Цеков уверен, что и в случае с организацией протестов имел место «заказ» на дестабилизацию политической обстановки в Москве от заинтересованных иностранных лиц.

«Они сами работают ради денег. У них что, свои капиталы есть? Они зарабатывают и отрабатывают деньги митингами. Есть определенные установки, и они стремятся их выполнить. Ничего удивительного в этом нет», — заявил Цеков.

Сенатор предполагает, что большинство россиян понимают истинные намерения оппозиции — он уверен, что их акции «отработка заокеанских денег».

Накануне митинга 10 августа Соболь задержала полиция. Ранее она отказалась брать ответственность за арест протестующих, которых призывала выходить на незаконную акцию, а в последствии арестованных за участие в «массовых беспорядках» по статье 2012 УК РФ на несанкционированном митинге.