Беглов поручил сдать крытый каток в Приморском районе Петербурга к 2020 году

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 10 августа, находится с проверкой в Приморском районе. Здесь он поручил сдать строящийся крытый каток на улице Маршала Новикова к будущему году, сообщили «Невские новости».

Помимо инспекции стройплощадки объекта, врио губернатора ознакомился с планом развития парковой территории вокруг озера Долгое. Благоустройство проходит с 2014 года.

С 2014 по 2016 год парк оборудовали дренажной системой, уложили свыше трех тысяч метров гранита, установили 157 фонарей и построили более километра велодорожек. В 2017 году петербургские власти решили расширить парковую территорию, из-за чего воздвижение многофункционального медицинского центра перебросили на Каменку. Ожидается, что парк будет полностью готов к 2023 году.