Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Надежда на бесплатный концерт собрала «школоту» на митинге в Москве

Надежда на бесплатный концерт собрала «школоту» на митинге в Москве

 Региональные акции солидарности с митингом оппозиции в Москве провалились

Региональные акции солидарности с митингом оппозиции в Москве провалились
Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

 Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

 Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский

Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский

Надежда на бесплатный концерт собрала «школоту» на митинге в Москве

Надежда на бесплатный концерт собрала «школоту» на митинге в Москве

 Региональные акции солидарности с митингом оппозиции в Москве провалились

Региональные акции солидарности с митингом оппозиции в Москве провалились
Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

 Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

 Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский

Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский

13:57   10 Августа 2019
Россия

Беглов поручил сдать крытый каток в Приморском районе Петербурга к 2020 году

Беглов поручил сдать крытый каток в Приморском районе Петербурга к 2020 году

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 10 августа, находится с проверкой в Приморском районе. Здесь он поручил сдать строящийся крытый каток на улице Маршала Новикова к будущему году, сообщили «Невские новости».

Помимо инспекции стройплощадки объекта, врио губернатора ознакомился с планом развития парковой территории вокруг озера Долгое. Благоустройство проходит с 2014 года.

С 2014 по 2016 год парк оборудовали дренажной системой, уложили свыше трех тысяч метров гранита, установили 157 фонарей и построили более километра велодорожек. В 2017 году петербургские власти решили расширить парковую территорию, из-за чего воздвижение многофункционального медицинского центра перебросили на Каменку. Ожидается, что парк будет полностью готов к 2023 году.

Беглов поручил сдать крытый каток в Приморском районе Петербурга к 2020 году

Беглов поручил сдать крытый каток в Приморском районе Петербурга к 2020 году

Беглов поручил сдать крытый каток в Приморском районе Петербурга к 2020 году

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#петербург #беглов #парк #приморский район #каток

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...