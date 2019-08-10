Вассерман уверен, что Навальный изучал технологии свержения демократии в США

Согласованный митинг незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму запланирован сегодня в столице.

Организаторы мероприятия по-прежнему хотят дестабилизировать ситуацию в стране, для чего активно призывают сторонников к массовым беспорядкам, пишет «Слово и Дело».

Свое несогласие с решением Мосгоризбиркома не допустить ряд недобросовестных кандидатов до выборов в МГД выражают только 13 из 57 экс-участников избирательной кампании. Десять из них - сторонники блогера Алексея Навального и мажора Дмитрия Гудкова.

Сам Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией уже не раз ловили на том, что они спонсируются беглыми российскими олигархами, в том числе Михаилом Ходорковским, отмечает СМИ.

В интервью с корреспондентом журнала политолог Александр Дудчак выразил мнение, что прячущийся за границей Ходорковский занимается поднятием «боевого настроения» так называемой оппозиции, которая нацелена на дестабилизацию в стране.

Журналист и публицист Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентом также выразил мнение, что за акциями в Москве стоят западные кураторы оппозиции.

«Можно даже не сомневаться, что за акциями, проводимыми по стандартному, неоднократно отыгранному во всtм мире сценарию, стоят одни и те же «режиссеры-постановщики» и одни и те же «продюсеры». Я не исключаю, что тот же Навальный мог изучать на спецкурсах Ельского университета все эти стандартные технологии свержения демократической власти и приведения на её место тирании», - отметил он.

Представители либеральной оппозиции предпочли качественной подготовке к выборам пойти обманным путем и заполнить свои подписные листы фальшивками и подписями умерших москвичей. Они намеренно пошли по этому пути, зная, что их раскроют - они планировали, что это станет для них поводом для массовых беспорядков, уверен Вассерман.

«Они предоставили в Московскую городскую избирательную комиссию настолько халтурные подписные листы, что я совершенно не сомневаюсь, что это было сделано вполне сознательно», - подытожил публицист.

Напомним, организаторам митинга на законном основании отказали в регистрации на выборах в МГД из-за высокого процента брака и «мертвых душ» в подписных лист. Юрист ФБК Любовь Соболь с целью собрать нужное число подписей организовала цех по рисовке фальшивых автографов москвичей. Позже ее оштрафовали на 300 тысяч рублей за организацию незаконного митинга.

6 августа Соболь получила окончательный отказ ЦИК в регистрации на выборы в Мосгордуму.