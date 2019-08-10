Проездные с изображением Овечкина начнут продавать в московском метро

Транспортные карты «Тройка» с изображением хоккеиста Александра Овечкина поступят в продажу в московской подземке к концу года. Об этом 10 августа сообщает ТАСС со ссылкой на столичный Департамент транспорта.

По словам собеседника агентства, купить лимитированную карту «Тройка» с изображением трехкратного чемпиона мира по хоккею можно будет в конце года.

«Вместе с известным спортсменом мы проводим акцию «Будь в форме», цель которой — рассказать о том, как важно поддерживать себя в хорошей физической форме и заниматься спортом», — сказал он.

Хоккеист перед стартом продаж карт проведет автограф-сессию в павильоне Московских центральных диаметров. Тот, кто сможет купить первым карты «Тройка» с изображением Овечкина, получит от него в подарок сувенир или годовой проездной.

Александр Овечкин – звезда российского хоккея. Трехкратный чемпион мира. Сегодня он левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Кроме этого, в 2018 году спортсмен получил Кубок Стэнли.