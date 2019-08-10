Члены СПЧ дали совместное заявление в связи с незаконными митингами в Москве

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России сделал публичное заявление по поводу несогласованных митингов, которые захлестнули Москву 27 июля и 3 августа.

В СПЧ напомнили, что ранее Центризбирком не удовлетворил жалобы ряда экс-кандидатов в Мосгордуму, в частности скандально известной Любови Соболь, на решение окружных комиссий отказать им в регистрации на выборы. Данные заседание проходили открыто, на них присутствовали представители прессы и общественности, а также велась трансляция в сети.

На мероприятии отметили, что основные ошибки в сданных документах — это нехватка действительных подписей, брак при заполнении и неверные данные «поддержавших». Претенденты на депутатское кресло халатно отнеслись к сбору подписей и требованиям избирательного законодательства.

«Казалось бы, обозначены все правовые основания для отказа в регистрации. Однако некоторые оппозиционные политики продолжают демонстрировать явное неуважение к закону, ко всем остальным кандидатам, законопослушным избирателям, призывая граждан на несогласованные акции в свою поддержку», — подчеркнули в заявлении.

Совет напомнил, что правоохранительные органы предупреждали об ответственности за участие в незаконных митингах. Организация подобных акций и провокации во время их проведения расцениваются как угроза общественному порядку, поэтому немедленно пресекаются.

Члены СПЧ также отметили многомиллионный ущерб, который причинили акции столичной инфраструктуре.