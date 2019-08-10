Члены СПЧ дали совместное заявление в связи с незаконными митингами в Москве
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России сделал публичное заявление по поводу несогласованных митингов, которые захлестнули Москву 27 июля и 3 августа.
В СПЧ напомнили, что ранее Центризбирком не удовлетворил жалобы ряда экс-кандидатов в Мосгордуму, в частности скандально известной Любови Соболь, на решение окружных комиссий отказать им в регистрации на выборы. Данные заседание проходили открыто, на них присутствовали представители прессы и общественности, а также велась трансляция в сети.
На мероприятии отметили, что основные ошибки в сданных документах — это нехватка действительных подписей, брак при заполнении и неверные данные «поддержавших». Претенденты на депутатское кресло халатно отнеслись к сбору подписей и требованиям избирательного законодательства.
«Казалось бы, обозначены все правовые основания для отказа в регистрации. Однако некоторые оппозиционные политики продолжают демонстрировать явное неуважение к закону, ко всем остальным кандидатам, законопослушным избирателям, призывая граждан на несогласованные акции в свою поддержку», — подчеркнули в заявлении.
Совет напомнил, что правоохранительные органы предупреждали об ответственности за участие в незаконных митингах. Организация подобных акций и провокации во время их проведения расцениваются как угроза общественному порядку, поэтому немедленно пресекаются.
Члены СПЧ также отметили многомиллионный ущерб, который причинили акции столичной инфраструктуре.
«Мы призываем граждан не поддаваться на провокации и соблюдать общественный порядок, а правоохранительным органам действовать строго в рамках закона, не превышая свои полномочия», — заключили в публикации.