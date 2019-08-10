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13:40   10 Августа 2019
Россия

Члены СПЧ дали совместное заявление в связи с незаконными митингами в Москве

Члены СПЧ дали совместное заявление в связи с незаконными митингами в Москве

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России сделал публичное заявление по поводу несогласованных митингов, которые захлестнули Москву 27 июля и 3 августа.

В СПЧ напомнили, что ранее Центризбирком не удовлетворил жалобы ряда экс-кандидатов в Мосгордуму, в частности скандально известной Любови Соболь, на решение окружных комиссий отказать им в регистрации на выборы. Данные заседание проходили открыто, на них присутствовали представители прессы и общественности, а также велась трансляция в сети.

Члены СПЧ дали совместное заявление в связи с незаконными митингами в Москве

На мероприятии отметили, что основные ошибки в сданных документах — это нехватка действительных подписей, брак при заполнении и неверные данные «поддержавших». Претенденты на депутатское кресло халатно отнеслись к сбору подписей и требованиям избирательного законодательства.

«Казалось бы,  обозначены все правовые основания для отказа в регистрации. Однако некоторые оппозиционные политики продолжают демонстрировать явное неуважение к закону, ко всем остальным кандидатам, законопослушным избирателям, призывая граждан на несогласованные акции в свою поддержку», — подчеркнули в заявлении.

Совет напомнил, что правоохранительные органы предупреждали об ответственности за участие в незаконных митингах. Организация подобных акций и провокации во время их проведения расцениваются как угроза общественному порядку, поэтому немедленно пресекаются.

Члены СПЧ дали совместное заявление в связи с незаконными митингами в Москве

Члены СПЧ также отметили многомиллионный ущерб, который причинили акции столичной инфраструктуре.

«Мы призываем граждан не поддаваться на провокации и соблюдать общественный порядок, а правоохранительным органам действовать строго в рамках закона, не превышая свои полномочия», — заключили в публикации.

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #митинг #спч

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