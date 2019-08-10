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13:10   10 Августа 2019
Россия

Россиянина подозревают в краже испанской яхты за 3,5 миллиона евро

Россиянина подозревают в краже испанской яхты за 3,5 миллиона евро

Россиянин задержан у побережья Турции по подозрению в краже испанской яхты за 3,5 миллиона евро. Об этом 10 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правоохранительных органов Испании. 

«Были задержаны четыре человека, трое уроженца Турции и один — российской национальности, которые находились на борту», — сказано в публикации. 

Отмечается, что судно стоит приблизительно 3,5 миллиона евро. Сотрудники гражданской гвардии Испании смогли воспользоваться системой международного сотрудничества, которая помогла отследить маршрут судна. Сначала яхта была обнаружена в Греции, затем в Турции. Страну предупредили, что судно может находиться на ее территории. Турецким властям было сложно идентифицировать судно из-за того, что у подозреваемых оказались поддельные документы.

Расследование в рамках дела о краже яхты было заведено против еще четверых человек, в том числе подданного Испании, а также граждан Германии, Венгрии и Португалии. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #испания #общество #кража #яхта

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