Облака и дожди ожидаются в Москве 10 августа

Метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями и кратковременные дожди в Москве в субботу, 10 августа. Максимальная температура воздуха составит 18–20 градусов.

«Сохранится умеренный северо-западный ветер, скорость которого составит 7 -12 метров в секунду», — добавил портал «Метеоновости».

Вместе с тем, относительная влажность воздуха достигнет порядка 75 процентов, а атмосферное давление поднимется до 744 миллиметров ртутного столба.

Напомним, что 10 августа на проспекте Академика Сахарова состоится согласованный митинг так называемой оппозиции. Среди организаторов: представители ФБК блогера Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, мундеп Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие. Все они являются экс-кандидатами в Мосгордуму. Их не зарегистрировали на выборы из-за фальсифицированных подписных листов, в которых обнаружили «мертвые души». Кроме этого, во время сбора полиция выявила несколько квартир, которые стали «фабриками» по подделке избирательных документов.