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Беглов поручил сдать крытый каток в Приморском районе Петербурга к 2020 году

Беглов поручил сдать крытый каток в Приморском районе Петербурга к 2020 году

 Регионы не пошли на митинги «оппозиции», сэкономившей на медийных персонах

Регионы не пошли на митинги «оппозиции», сэкономившей на медийных персонах
Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

 Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

 Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский

Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский

13:04   10 Августа 2019
Россия

Облака и дожди ожидаются в Москве 10 августа

Облака и дожди ожидаются в Москве 10 августа

Метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями и кратковременные дожди в Москве в субботу, 10 августа. Максимальная температура воздуха составит 18–20 градусов.

«Сохранится умеренный северо-западный ветер, скорость которого составит 7 -12 метров в секунду», — добавил портал «Метеоновости».

Вместе с тем, относительная влажность воздуха достигнет порядка 75 процентов, а атмосферное давление поднимется до 744 миллиметров ртутного столба.

Напомним, что 10 августа на проспекте Академика Сахарова состоится согласованный митинг так называемой оппозиции. Среди организаторов: представители ФБК блогера Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, мундеп Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие. Все они являются экс-кандидатами в Мосгордуму. Их не зарегистрировали на выборы из-за фальсифицированных подписных листов, в которых обнаружили «мертвые души». Кроме этого, во время сбора полиция выявила несколько квартир, которые стали «фабриками» по подделке избирательных документов.

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Автор: Анна Манц
#москва #погода

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