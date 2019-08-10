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13:13   10 Августа 2019
Россия

Лучший ветеринар Москвы рассказала, какие животные чаще всего попадают на прием

Лучший ветеринар Москвы рассказала, какие животные чаще всего попадают на прием

Победитель конкурса «Московские мастера» среди ветеринаров Анна Баркова рассказала, каким заболеваниям чаще всего подвержены домашние питомцы.

Баркова работает в Москве ветеринарным врачом уже три года. В 2019 году она получила звание лучшего специалиста. Она рассказала, что в клинику где она работает, попадают питомцы со всего города, но самыми частыми клиентами становятся собаки и кошки.

По словам ветеринара, сложнее всего работать с владельцами питомцев, а каждый из домашних любимцев обалдает индивидуальностью.

Баркова отметила, что животные тоже страдают онкологией, и лучше всего выявлять такой диагноз на ранней стадии.

Чтобы не запустить заболевание, нужно регулярно приводить животное на осмотр - не реже раза в год сдавать анализ крови, делать УЗИ и рентген.

Ранее сообщалось, что столичные власти согласовали митинг незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, который пройдет на проспекте Сахарова в субботу в центре Москвы. Однако горожане предпочитают этому мероприятию поход на гастрономический фестиваль Meat and Beat, который проводится в парке Горького.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #ветеринар #парк горького

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