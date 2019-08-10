Лучший ветеринар Москвы рассказала, какие животные чаще всего попадают на прием

Победитель конкурса «Московские мастера» среди ветеринаров Анна Баркова рассказала, каким заболеваниям чаще всего подвержены домашние питомцы.

Баркова работает в Москве ветеринарным врачом уже три года. В 2019 году она получила звание лучшего специалиста. Она рассказала, что в клинику где она работает, попадают питомцы со всего города, но самыми частыми клиентами становятся собаки и кошки.

По словам ветеринара, сложнее всего работать с владельцами питомцев, а каждый из домашних любимцев обалдает индивидуальностью.

Баркова отметила, что животные тоже страдают онкологией, и лучше всего выявлять такой диагноз на ранней стадии.

Чтобы не запустить заболевание, нужно регулярно приводить животное на осмотр - не реже раза в год сдавать анализ крови, делать УЗИ и рентген.

Ранее сообщалось, что столичные власти согласовали митинг незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, который пройдет на проспекте Сахарова в субботу в центре Москвы. Однако горожане предпочитают этому мероприятию поход на гастрономический фестиваль Meat and Beat, который проводится в парке Горького.