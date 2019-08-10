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13:43   10 Августа 2019
Россия

Регионы не пошли на митинги «оппозиции», сэкономившей на медийных персонах

Регионы не пошли на митинги «оппозиции», сэкономившей на медийных персонах

Накануне согласованного столичного митинга в поддержку незарегистрированных в Мосгордуму экс-кандидатов аналогичные акции в регионах уже подошли к концу, но не стали многочисленными: на одиночные пикеты пришли от восьми до 90 человек.

В Красноярске прошло 10 пикетов, в Омске акция собрала не более 60 человек, посетили митинг в Иркутске — 45 человек. Лидирует Новосибирск — 90 человек митингующих, а меньше всего протестующих вышло во Владивостоке — 8 человек организовали одиночные пикеты.

С целью привлечь как можно больше молодежи организаторы согласованного митинга в Москве запланировали выступление рэпера Face, группы «Кровосток» и IC3PEAK, но музыкальный концерт на политической акции запретила мэрия столицы, уведомив об этом организаторов. Несмотря на официальный запрет, артисты планируют выступить на митинге.

акции в регионах

Ранее волонтер штаба Соболь Сергей Фомин дал показания на экс-кандидатку и ее начальника Алексея Навального: он уверен, что они ответственны за уголовные дела, открытые по статье «Массовые беспорядки», а также посоветовал москвичам не жертвовать своей жизнью и здоровьем в «чужих политических интересах». Напомним, во время несогласованной акции 3 августа в Москве около 600 человек были задержаны и доставлены в полицейские участки, ранее на несанкционированном митинге 27 июля задержали более тысячи человек.

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Автор: Тимофей Булочкин
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