Регионы не пошли на митинги «оппозиции», сэкономившей на медийных персонах

Накануне согласованного столичного митинга в поддержку незарегистрированных в Мосгордуму экс-кандидатов аналогичные акции в регионах уже подошли к концу, но не стали многочисленными: на одиночные пикеты пришли от восьми до 90 человек.

В Красноярске прошло 10 пикетов, в Омске акция собрала не более 60 человек, посетили митинг в Иркутске — 45 человек. Лидирует Новосибирск — 90 человек митингующих, а меньше всего протестующих вышло во Владивостоке — 8 человек организовали одиночные пикеты.

С целью привлечь как можно больше молодежи организаторы согласованного митинга в Москве запланировали выступление рэпера Face, группы «Кровосток» и IC3PEAK, но музыкальный концерт на политической акции запретила мэрия столицы, уведомив об этом организаторов. Несмотря на официальный запрет, артисты планируют выступить на митинге.

Ранее волонтер штаба Соболь Сергей Фомин дал показания на экс-кандидатку и ее начальника Алексея Навального: он уверен, что они ответственны за уголовные дела, открытые по статье «Массовые беспорядки», а также посоветовал москвичам не жертвовать своей жизнью и здоровьем в «чужих политических интересах». Напомним, во время несогласованной акции 3 августа в Москве около 600 человек были задержаны и доставлены в полицейские участки, ранее на несанкционированном митинге 27 июля задержали более тысячи человек.