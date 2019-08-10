Беглов призвал избавить Петербург от недобросовестных подрядчиков

Градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил стройплощадку будущего крытого катка в Приморском районе, чтобы проинспектировать ее, сообщили «Невские новости» 10 августа.

Стоит отметить, что его воздвижение стартовало еще в 2014 году. Здесь дважды менялись подрядчики, а срок сдачи постоянно переносился. Так, месяц назад был расторгнут контракт с ООО «ЭТС», который должен был завершить строительство объекта в декабре прошлого года. На данный момент, компания находится на стадии банкротства.

«Недобросовестных подрядчиков в городе нужно выметать метлой, другого нет пути», — заявил врио губернатора города в ходе проверки.

Петербургский глава напомнил о создании реестра недобросовестных подрядчиков. Если организация попадет в него один раз, то не сможет работать даже после переименования.

На улице Маршала Новикова появится двухэтажное здание, площадь которого будет достигать шесть с половиной квадратных метров. Ледовая арена с трибунами и раздевалки расположатся на первом этаже, а на втором откроются залы для занятий акробатикой и аэробикой.