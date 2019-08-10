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12:36   10 Августа 2019
Россия

Движение в центре Москвы перекрыли из-за проведения согласованного митинга

Движение в центре Москвы перекрыли из-за проведения согласованного митинга

Жители Москвы, желающие попасть в центр на автомобилях, будут вынуждены изменить свои планы из-за проведения митинга. В городе из-за согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова и на улице Маши Порываевой ограничили движение. Об этом написал в Twitter столичный департамент транспорта.

Отмечается, что проезд в указанных районах полностью будет недоступен для машин с 7:30 и до 18:30.

Ранее сообщалось, что организаторы митинга планируют устроить в рамках политического мероприятия концерт ряда известных исполнителей для привлечения внимания молодежи и подростков. Столичные власти запретили устраивать музыкальные выступления на акции. В случае игнорирования предупреждения власти могут отменить разрешение на проведение митинга, сообщил один из организаторов Илья Азар.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #митинг #общество #пробки #мосгордума

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