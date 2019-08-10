Движение в центре Москвы перекрыли из-за проведения согласованного митинга

Жители Москвы, желающие попасть в центр на автомобилях, будут вынуждены изменить свои планы из-за проведения митинга. В городе из-за согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова и на улице Маши Порываевой ограничили движение. Об этом написал в Twitter столичный департамент транспорта.

Завтра с раннего утра и до вечера будут перекрыты проспект Академика Сахарова улица Маши Порываевой. Пожалуйста, заранее планируйте маршруты объезда. pic.twitter.com/x5MgYpqA5P — Московский транспорт (@DtRoad) August 9, 2019

Отмечается, что проезд в указанных районах полностью будет недоступен для машин с 7:30 и до 18:30.

Ранее сообщалось, что организаторы митинга планируют устроить в рамках политического мероприятия концерт ряда известных исполнителей для привлечения внимания молодежи и подростков. Столичные власти запретили устраивать музыкальные выступления на акции. В случае игнорирования предупреждения власти могут отменить разрешение на проведение митинга, сообщил один из организаторов Илья Азар.