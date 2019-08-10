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12:43   10 Августа 2019
Россия

Москвичам рассказали, где отпраздновать Медовый, Яблочный и Ореховый спасы

Москвичам рассказали, где отпраздновать Медовый, Яблочный и Ореховый спасы

Жителям Москвы предлагают принять участие в семейных праздниках, посвященных Медовому, Яблочному и Ореховому спасу. Мероприятия пройдут в городских парках. Гости смогут узнать много нового о православных традициях, информирует мэрия Москвы. 

Так, 14 августа в 11:00 в парке «Покровское-Стрешнево» пройдут викторины, конкурсы и мастер-классы, на которых жителям столицы расскажут о сборе меда. 

«В этот же день в 14:30 экоцентр «Лесная сказка» проведет открытый урок «Пчелиная семья», где можно будет узнать много интересного об иерархии и распределении ролей в улье», — информирует мэрия города. 

18 августа в 18:00 в парке «Ветеран» в Серебряном бору пройдет праздник «Наливные яблочки», на котором можно будет узнать любопытные факты об истории Яблочного спаса, а также народных традициях, которые связаны со сбором урожая яблок. 

Москвичам рассказали, где отпраздновать Медовый, Яблочный и Ореховый спасы

19 августа в 12:00 москвичей угостят яблочным компотом в природно-историческом парке «Битцевский лес». Кроме этого, жители столицы смогут послушать лекцию, поучаствовать в викторине и квесте. Также москвичи смогут научиться декорированию методом штампа и делать уникальные сувениры.

Экошкола «Кусково» 25 августа приглашает горожан на медово-яблочное чаепитие. Гости смогут обсудить за чашкой чая с медом и свежими яблоками проблемы экологии. 

29 августа в 11:00 в парке «Покровское-Стрешнево» пройдет праздник Орехового спаса. Москвичам насладятся народными танцами, примут участие в играх и мастер-классах, а также научатся изготавливать поделки из орехов. Экоцентр «Сковоречник» также приглашает в 15:00 на праздник, где пройдет увлекательная викторина и лесной квест. 

Напомним, сегодня в Москве в 14:00 начнется митинг на проспекте Сахарова. Согласованное число участников — 100 тысяч человек. В прошлый раз законная акция прошла в столице 20 июля. На незаконных митингах 27 июля и 3 августа полиции пришлось задерживать провокаторов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #общество #мэрия москвы

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