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13:01   10 Августа 2019
Россия

Цель Соболь и Ко — отправить в автозаки максимальное число митингующих 10 августа

Цель Соболь и Ко — отправить в автозаки максимальное число митингующих 10 августа

Экс-кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь заявила, что незарегистрированные из-за бракованных подписей кандидаты должны быть допущены до выборов и отказалась брать ответственность за арест сторонников, оказавшихся под угрозой уголовного наказания за массовые беспорядки. Об этом она заявила на пресс-конференции в центре сбора подписей Алексея Навального.

В беседе с журналистами Соболь отрицает знакомство с задержанным волонтером своего штаба Сергеем Фоминым, собиравшим ранее подписи в ее поддержку. Молодого человека допрашивают по поводу несогласованной акции 27 июля: он уже дал показания следователям по незаконному шествию, в них фигурируют Соболь и Навальный.

Перед тем, как добровольно сдаться полиции, Фомин дал интервью оппозиционному изданию «Медиазона», в котором заявил, что Навальный и Соболь ответственны за уголовные дела, открытые по статье «Массовые беспорядки».

«Я не знал всю подоплеку. Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной. Поэтому я считаю вас всех персонально ответственными за то, что сейчас десять человек сидит недалеко отсюда», — заявил Фомин.

соболь

Перед согласованным митингом 10 августа в Москве на пресс-конференции Соболь заявила «Коммерсанту», что не организует митинг и не может нести ответственность за то, как будут дальше развиваться события. При этом накануне пресс-конференции она написала в соцсети: «Мы проведем большой мирный митинг…»,  где сообщила, что москвичи имеют право гулять по своему городу «не только на отдельно взятом огороженном проспекте», а власть обязана обеспечить москвичам это.

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Таким образом Соболь намекнула, что митинг имеет все шансы перерасти в несогласованное шествие, если протестующие решать выйти за пределы места, где согласовано мероприятие. Напомним, изначально митинг 3 августа был согласован мэрией на проспекте Сахарова. От предложения отказались сами организаторы — они предпочли несогласованное шествие по бульварам. По итогам около 600 человек были задержаны полицейскими.

соболь

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Автор: Тимофей Булочкин
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