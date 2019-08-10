Сергей Гармаш составил экскурсию по мотивам своей жизни в Москве

Народный артист России Сергей Гармаш рассказал о своих любимых местах в Москве, связанных с событиями из жизни. В рамках спецпроекста «Москва театральная» он предложил россиянам свой маршрут прогулки по городу.

Артист предлагает увидеть столицу его глазами и приглашает туристов прогуляться по городу, посетив девять точек. Сама прогулка займет чуть больше часа, длина маршрута составляет шесть километров.

Первым объектом для посещения Гармаш отметил театр «Современник», в котором работает более 30 лет. Здание театра находится на Чистых прудах. Второй остановкой по маршруту актера станет улица Покровка, недалеко от которой находится общежитие театра «Современник». Там Гармаш прожил три года. Далее артист предлагает зайти в Хитровский переулок, который когда-то считался самым криминальным местом в Москве. При этом сам артист признается, что души не чает в современных дворах бывшей Хитровки.

Далее актер приглашает выйти на Маросейку, а затем по Ильинке дойти до Кремля, где он когда снимался и увидел места, недоступные обычным людям. Следующая точка — Камергерский переулок, до которого туристы смогут пройти по Тверской улице.

«Мой Камергерский тот, где был книжный магазин, пельменная и ресторан напротив входа в Школу-студию МХАТ. Там очень любили сидеть Евстигнеев и Ефремов», — рассказал Гармаш.

Конец маршрута — угол Тверской улицы и Страстного бульвара. Там находился ресторан Всероссийского театрального общества, в который пускали только по удостоверению театра. Гармаш признавался, что часто бывал в этом месте.

Подробное описание маршрута «Прогулка с Сергеем Гармашем» можно найти в разделе «Маршруты» на сайте «Узнай Москву».

Напомним, сегодня в Москве в 14:00 начнется согласованный митинг на проспекте Сахарова. Согласованное количество участников — 100 тысяч человек. Предыдущая согласованная акция в столице прошла 20 июля. Митинги 27 июля и 3 августа были незаконные. Стражи порядка задерживали провокаторов.