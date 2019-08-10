Стала известная официальная причина смерти Аллы Вербер

Фешн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась из-за менингококкового сепсиса. Такое заявление было опубликовано представителями Вербер на ее странице в Instagram 10 августа.

По информации команды Вербер, из-за слабого иммунитета организм женщины не смог побороть инфекцию.

«Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис», — написали представители.

Также приближенные Вербер написали, что похороны состоятся 14 августа в городе Торонто, Канада.

Вербер умерла на отдыхе в Италии. Ей был 61 год.