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11:22   10 Августа 2019
Россия

Стала известная официальная причина смерти Аллы Вербер

Стала известная официальная причина смерти Аллы Вербер

Фешн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась из-за менингококкового сепсиса. Такое заявление было опубликовано представителями Вербер на ее странице в Instagram 10 августа. 

По информации команды Вербер, из-за слабого иммунитета организм женщины не смог побороть инфекцию. 

«Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис», — написали представители.

Также приближенные Вербер написали, что похороны состоятся 14 августа в городе Торонто, Канада.

Вербер умерла на отдыхе в Италии. Ей был 61 год. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #похороны #общество #цум

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