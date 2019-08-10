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11:49   10 Августа 2019
Россия

Автобусы с полицией, автозаки и спецтехника прибыли в Москву

Автобусы с полицией, автозаки и спецтехника прибыли в Москву

Сотрудники правоохранительных органов Москвы готовы к проведению согласованного митинга оппозиции на проспекте Академика Сахарова в субботу, 10 августа, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Учитывая опыт незаконных акций, которые накрыли столицу 27 июля и 3 августа, полицейские и росгвардейцы готовы жестко пресекать любые провокации, чтобы защитить не только жителей и гостей города, но и самих митингующих. В центр стягиваются автобусы со стражами порядка, автозаки и спецтехника.

Организаторы пригласили на мероприятие критически настроенных ко власти музыкантов — группы «Кровосток», IC3PEAK и рэпера Face. Учитывая, что фанаты этих артистов не прочь побаловаться наркотиками и алкоголем, а также отличаются агрессивностью, власти Москвы выступали против их выступления. Подобное раскачивание толпы такими инструментами грозит новыми беспорядками.

Кроме этого, юрист так называемого ФБК, экс-кандидат в Мосгордуму и один из устроителей акции Любовь Соболь напоминала москвичам о «праве на прогулку» после митинга, намекая на устроение очередной незаконной акции.

Автобусы с полицией, автозаки и спецтехника прибыли в Москву

Чтобы исключить угрозу, в Москве устанавливают заградительные кордоны, а на Театральной площади уже появились заграждения.

В числе организаторов митинга также присутствуют Иван Жданов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие. Бывшие претенденты на депутатское кресло в МГД фальсифицировали подписные листы, из-за чего их и не допустили на выборы. У отдельных представителей в документах обнаружили мертвецов, а в ходе сбора подписей полиция находила «фабрики по рисовке».

Ранее они организовали три незаконных сборища — 14 и 27 июля, а также 3 августа. Все они сопровождались провокациями и нападениями на правоохранителей. Следственный комитет завел ряд уголовных дел по поводу массовых беспорядков 27 июля.

Автобусы с полицией, автозаки и спецтехника прибыли в Москву

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #митинг #полиция #росгвардия

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