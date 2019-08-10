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11:05   10 Августа 2019
Россия

МСП Нижегородской области получит почти 100 миллионов рублей

МСП Нижегородской области получит почти 100 миллионов рублей

Власти Нижегородской области выделят муниципалитетам 96 миллионов рублей на развитие малого и среднего предпринимательства, сообщили в пресс-службе губернатора региона Глеба Никитина 10 августа.

«На региональном уровне мы приняли решение увеличить господдержку малого и среднего бизнеса», — цитирует его пресс-служба.

Региональный глава отметил, что данные меры станут дополнением к мероприятиям национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Согласно предварительным оценкам, решение поможет более чем 300 областным бизнесменам и создаст порядка полутысячи новых рабочих мест.

В нижегородском министерстве промышленности отметили, что господдержка будет выделена по результатам конкурсного отбора, который объявят уже в сентябре. Размер субсидий будет варьироваться от 300 тысяч до 30 миллионов рублей.

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Автор: Анна Манц
#бизнес #нижегородская область #господдержка #мсп

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