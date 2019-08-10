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11:46   10 Августа 2019
Россия

Оппозиция пытается превратить согласованный митинг на Сахарова в тусовку для подростков

Оппозиция пытается превратить согласованный митинг на Сахарова в тусовку для подростков

Согласованную акцию на проспекте Сахарова в Москве организаторы планируют провести с выступлением на сцене рэпера Face, группы «Кровосток» и IC3PEAK: концерт этих исполнителей на политическом митинге ранее запретили столичные власти.

Организаторы мероприятия включили выступления известных артистов в программу митинга, чтобы привлечь к акции как можно больше молодежи. Мэрия Москвы запретила музыкантам выступать на шествии 10 августа под угрозой отмены согласования акции и уведомила организаторов соответствующим распоряжением, как утверждал ранее один из организаторов Илья Азар.

Несмотря на запрет концерта мэрией, озвученный, по словам Азара, первым замглавой департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Василием Олейником, организаторы все равно намерены провести запрещенное выступление артистов.

Оппозиция пытается превратить согласованный митинг на Сахарова в тусовку для подростков

Участники санкционированного мероприятия за свободные выборы на проспекте Сахарова в Москве будут требовать закрытия уголовных дел, возбужденных ранее по факту организации несанкционированных протестов, прошедших ранее в столице. 

Примечательно, что перед согласованным мероприятием сервис по накруткам комментариев в социальных сетях BossLike оказался перегружен текстом с призывами посетить акцию. Комментарии размещались на публичных страницах и как правило были написаны с фейковых аккаунтов, обратил внимание telegram-канал «Выпускайте Кракена», пишет «Царьград»

Приходить на субботний митинг активно призывали рэпер Оксимирон и блогер Юрий Дудь, который в это же время должен быть ведущим на фестивале «Панки в городе», проходящего одновременно с протестной акцией.

Оппозиция пытается превратить согласованный митинг на Сахарова в тусовку для подростков

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #выборы #политика #митинг #общество #мосгордума

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