Минздрав рассказал, в каких регионах россияне страдают ожирением

Больше всего россиян страдают ожирением в Курганской области, а меньше всего — в Якутии. Такие данные приведены в статистическом сборнике Минздрава, сообщает 10 августа РИА Новости.

«Ожирение на 100 тысяч соответствующего населения (диагноз, установленный впервые в жизни): Курганская область — 935,1, Алтайский край – 867,8, Ульяновская область 849,7», — сказано в сборнике.

При этом меньше всего страдающих от ожирения людей проживают в Белгородской области, Приморье и Якутии.

Всего в России страдают ожирением более двух миллионов людей. Из них в 2018 году диагноз был выявлен у 450 тысяч человек, сказано в материале.