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11:07   10 Августа 2019
Россия

Минздрав рассказал, в каких регионах россияне страдают ожирением

Минздрав рассказал, в каких регионах россияне страдают ожирением

Больше всего россиян страдают ожирением в Курганской области, а меньше всего — в Якутии. Такие данные приведены в статистическом сборнике Минздрава, сообщает 10 августа РИА Новости. 

«Ожирение на 100 тысяч соответствующего населения (диагноз, установленный впервые в жизни): Курганская область — 935,1, Алтайский край – 867,8, Ульяновская область 849,7», — сказано в сборнике. 

При этом меньше всего страдающих от ожирения людей проживают в Белгородской области, Приморье и Якутии. 

Всего в России страдают ожирением более двух миллионов людей. Из них в 2018 году диагноз был выявлен у 450 тысяч человек, сказано в материале. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #якутия #минздрав

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