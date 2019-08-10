Свыше 30 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах

Аэропорты Москвы задержали вылет 20 самолетов, еще 12 рейсов отменили, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание» по состоянию на 10.00 по московскому времени 10 августа.

Так, во Внукове с опозданием вылетят два рейса, в Домодедове — семь, еще 12 рейсов отменили. В Шереметьеве 11 самолетов ожидают вылета.

Изменения в расписании связаны с погодой. Ранее в Гидрометцентре объявили в столице «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Ожидается, что он продержится до вечера субботы, 10 августа.