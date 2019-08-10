В Крыму готовы принять делегацию украинских депутатов

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил лидера украинской партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрия Бойко вместе с делегацией депутатов приехать в Крым, чтобы сформировать позицию по российскому статусу полуострова. Об этом 10 августа пишет РИА Новости.

Ранее депутат Верховной рады Олег Волошин во время эфира телеканала «112 Украина» назвал Россию «воюющей стороной по вопросу Крыма.

По мнению Гемпеля, Бойко должен выбрать четкую позицию по Крыму и запретить представителям своей партии, которая смогла прийти к власти за счет риторики урегулирования конфликтов с Россией, делать такие провокационные заявления.

«Бойко вместе с представителями своей партии и фракции в Верховной раде Украины может приехать в Крым для прямого общения с крымчанами», — сказал он.

Гемпель подчеркнул, что если украинская сторона согласует визит по линии МИД РФ, Крым готов будет встретить делегацию. Он добавил, что после визита в Крым у депутатов не останется сомнений насчет законности крымского референдума.