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10:44   10 Августа 2019
Россия

Четырнадцать человек пострадали в ДТП под Курганом

Четырнадцать человек пострадали в ДТП под Курганом

Количество пассажиров, пострадавших в ДТП с автобусом в Куртамышском районе Курганской области увеличилось до 14 человек, сообщили в больнице ТАСС.

Рейсовый автобус съехал в кювет из-за отказа управления, внутри находилось 47 пассажиров — изначально сообщалось о семи пострадавших.

«Сообщение поступило в 08:24 мск. В рейсовом автобусе марки Kia находилось 47 человек. По предварительным данным, пострадали семь человек. Машина в кювете», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

О пяти доставленных пострадавших сообщали в центральной больнице ранее: двое находятся в тяжелом состоянии, трое в средней степени тяжести.  

«Также на месте сотрудники МЧС извлекают еще одного зажатого в автобусе пострадавшего с переломами конечностей», — рассказали ТАСС в районной больнице.

Ранее утром 10 августа в Тамбовской области пятеро погибли и восемь человек пострадали в аварии с лобовым столкновением двух микроавтобусов.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #дтп #новости #общество #курганская область

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