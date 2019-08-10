Станцию метро «Проспект мира» в Москве закроют на вход 11 августа

Станция московского метрополитена «Проспект мира» будет закрыта для входа во время мусульманского праздника Курбан-байрам, который состоится в воскресенье, 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе метро.

«В воскресенье станция «Проспект мира» Кольцевой линии будет работать с 5.30 только на выход и пересадку на Калужско-Рижскую линию», — уточнили в сообщении.

Вместе с тем, все четыре эскалатора будут работать только на подъем, чтобы обеспечить быстрый выход из «подземки». Напомним, что «Проспект мира» — это ближайшая станция к Московской соборной мечети.

Пассажирам порекомендовали использовать для входа в метро «Сухаревскую», «Рижскую», «Достоевскую» и «Комсомольскую» станции, которые располагаются рядом. Более того, для проезда к ним на улицах будет работать наземный транспорт.

Курбан-байрам, который также называют Ид аль-Адха, — один из самых главных праздников ислама. День окончания хаджа отмечают спустя 70 дней после Ураза-байрама или Ид аль-Фитра, то есть праздника разговения после месяца рамадана. Согласно традиции, мусульманин должен принести в жертву домашнюю скотину, например корову или барана.