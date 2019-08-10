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 Фигурант дела о «массовых беспорядках» обвинил Навального и Соболь в «подставе» сторонников

Фигурант дела о «массовых беспорядках» обвинил Навального и Соболь в «подставе» сторонников
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10:49   10 Августа 2019
Россия

Фигурант дела о «массовых беспорядках» обвинил Навального и Соболь в «подставе» сторонников

Фигурант дела о «массовых беспорядках» обвинил Навального и Соболь в «подставе» сторонников

Участник дела о массовых беспорядках на незаконном митинге 27 июля Сергей Фомин во время показаний следователям назвал Алексея Навального и Любовь Соболь «персонально ответственными» за последствия незаконных акций. Об этом 10 августа сообщает издание «Наша версия», ссылаясь на источник в СК. 

Ранее Фомин уже делал подобные заявления в СМИ. Так, в интервью «Медиазоне» он обвинил Навального и Соболь в задержании людей на несогласованных акциях. 

«Я не знал всю подоплеку. Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье», — сказал ранее Фомин. 

При этом Фомин работал волонтером в штабе Соболь и помогал собирать подписи за ее выдвижение в депутаты в Мосгордуму. Позже он сам сдался полиции. Ему предъявлено обвинение по статье «Участие в массовых беспорядках». 

Ранее в центре Москвы прошли две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа, которые превратились в массовые беспорядки. Организаторами мероприятия стали «независимые» кандидаты, которых Мосгоризбирком не допустил до выборов из-за большого количества липовых подписей, в том числе из-за автографов мертвых душ. При этом власти Москвы предупреждали, что митинг незаконный. Полиция просила провокаторов прекратить беспорядки и уйти, но они не послушали. В результаты правоохранителям пришлось задержать более 1000 дебоширов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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