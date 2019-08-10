Более 30 лесных пожаров потушили в Якутии за сутки

За прошедшие сутки в Якутии локализовали пять и ликвидировали 36 природных пожаров, сообщила рабочая группа по информированию населения о пожарной обстановке в республике.

На 10 августа 143 пожара бушуют в регионе, горит лесной массив площадью 883 076 гектаров. На обслуживаемой пожарными службами территории остается 16 лесных пожаров площадью в 1 340,5 гектаров.

127 лесных пожаров на площади 881 757 га контролируются пожарными, комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) решила приостановить их тушение, сообщают РИА Новости.

Ранее авиация Минобороны ликвидировала огонь на 113 тысячах гектарах леса в Красноярском крае и Иркутской области. С 1 на 2 августа пожарные устранили более 19 очагов возгораний, ежедневное распространение огня сократилось в пять раз, утверждали в департаменте информации оборонного ведомства.