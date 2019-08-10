Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Свыше 30 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах

Свыше 30 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах

 Фигурант дела о «массовых беспорядках» обвинил Навального и Соболь в «подставе» сторонников

Фигурант дела о «массовых беспорядках» обвинил Навального и Соболь в «подставе» сторонников
Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

 Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

 Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский

Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский

Свыше 30 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах

Свыше 30 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах

 Фигурант дела о «массовых беспорядках» обвинил Навального и Соболь в «подставе» сторонников

Фигурант дела о «массовых беспорядках» обвинил Навального и Соболь в «подставе» сторонников
Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

 Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

 Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский

Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский

10:21   10 Августа 2019
Россия

Более 30 лесных пожаров потушили в Якутии за сутки

Более 30 лесных пожаров потушили в Якутии за сутки

За прошедшие сутки в Якутии локализовали пять и ликвидировали 36 природных пожаров, сообщила рабочая группа по информированию населения о пожарной обстановке в республике.

На 10 августа 143 пожара бушуют в регионе, горит лесной массив площадью 883 076 гектаров. На обслуживаемой пожарными службами территории остается 16 лесных пожаров площадью в 1 340,5 гектаров.

Более 30 лесных пожаров потушили в Якутии за сутки

127 лесных пожаров на площади 881 757 га контролируются пожарными, комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) решила приостановить их тушение, сообщают РИА Новости. 

Ранее авиация Минобороны ликвидировала огонь на 113 тысячах гектарах леса в Красноярском крае и Иркутской области. С 1 на 2 августа пожарные устранили более 19 очагов возгораний, ежедневное распространение огня сократилось в пять раз, утверждали в департаменте информации оборонного ведомства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество #якутия #пожары в иркутской области #пожары в сибири

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...