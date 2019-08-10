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10:08   10 Августа 2019
Россия

Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве

Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве

Российский актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в московскую клинику из-за осложнения после перенесенной операции. Об этом 10 августа сообщает Пятый канал. 

По данным СМИ, чуть более недели назад Шувалов перенес операцию на органах брюшной полости. Информации о состоянии здоровья актера пока нет. 

Александр Шувалов родился в 1987 году. После школы пошел учиться в Рязанское музыкальное училище имени Пироговых. Он снимался в сериалах «Обручальное кольцо», «Безмолвный свидетель» и «Истребители», а также известен ролью в постановке «Вишневый сад» и мюзикле «Лукоморье».

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Автор: Софья Белоцерковская
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