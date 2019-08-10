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10:15   10 Августа 2019
Россия

Эксперт назвал эталоном вежливости поведение полиции на незаконных митингах в Москве

Эксперт назвал эталоном вежливости поведение полиции на незаконных митингах в Москве

Согласованный митинг оппозиции состоится в субботу, 10 августа, на проспекте Академика Сахарова в Москве. Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с Nation News оценил решение столичных властей разрешить массовую акцию.

«В целом, если оппозиция хочет действовать в рамках закона, то у нее нет препятствий для выражения собственной позиции»,  — заметил он.

Собеседник отметил, что для участников специально выделили один из центральных проспектов, «поэтому говорить о каком-то притеснении невозможно». 

«Не дают бунтовать и устраивать массовые беспорядки. А когда она действует в рамках закона, то дороги ей открыты», — подчеркнул политолог.

Эксперт назвал эталоном вежливости поведение полиции на незаконных митингах в Москве

Сотрудники полиции и Росгвардии будут следить за порядком и обеспечивать безопасность не только прохожих, но и самих митингующих. Прежде всего, их внимание нацелено на провокаторов и дебоширов, коих было не мало на предыдущих незаконных акциях — 27 июля и 3 августа.

Многие эксперты, медийные лица и москвичи отмечали профессиональность стражей порядка, которые пресекали беспорядки на корню. Например, на акции в начале августа среди 600 задержанных лишь с десяток людей пожаловались на синяки и ссадины. Самой серьезной травмой стал вывих плеча, и то — у одного из омоновцев.

«Если мы посмотрим на то, как работают их коллеги на Западе, то увидим, что наши вообще отличаются вежливостью. Вежливые люди во всей красе. Их не в чем вообще упрекнуть», — добавил Данилин.

Эксперт назвал эталоном вежливости поведение полиции на незаконных митингах в Москве

Организаторы мероприятия — экс-кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали на выборы из-за большого числе недействительных голосов. Среди них представители так называемого ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов, мундеп Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие. При подсчете подписей у Соболь обнаружили мертвых москвичей, которые ее «поддержали». Более того, на этапе сбора полиция обнаружила «фабрики», где фальсифицировали документы.

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #митинг #полиция

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