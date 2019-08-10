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9:45   10 Августа 2019
Россия

Жителей Каменки эвакуировали из-за новых взрывов на военном складе под Ачинском

Жителей Каменки эвакуировали из-за новых взрывов на военном складе под Ачинском

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали население поселка Каменка после новых взрывов на военном арсенале под Ачинском, сообщили в главке МВД по Красноярскому краю 10 августа

«В настоящее время сотрудники полиции в усиленном режиме продолжают осуществлять охрану общественного порядка, имущества граждан и организаций», — добавили в сообщении.

Возгорание военного склада под Ачинском, за которым последовали взрывы, произошло 5 августа. Эвакуацию объявили в населенных пунктах, находящихся в радиусе 20 километров от полигона. На территории Ачинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь потушили 6 августа, тогда же сняли режим ЧС в Ачинске.

По сообщениям Следственного комитета России, в происшествии восемь человек получили телесные травмы разной степени тяжести, еще один погиб. Ведомство возбудило уголовное дело по факту нарушения правил обращения с оружием.

Жителей Каменки эвакуировали из-за новых взрывов на военном складе под Ачинском

9 августа в пресс-службе Центрального военного округа сообщили о новых взрывах из-за попадания молнии в полигон. В Ачинском районе вновь ввели режим ЧС. Согласно последним данным, пострадали 11 людей.

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Автор: Анна Манц
#взрыв #эвакуация #ачинск #военный склад

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