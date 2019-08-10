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9:52   10 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Имущество телеканала «Апрель», который подконтролен бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, арестовано по решению суда. Об этом 10 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД страны. 

«Решением суда наложен арест на имущество телевидения «Апрель ТВ», — заявил представитель пресс-службы. 

Ранее эфирное вещание телеканала «Апрель» заблокировали. Такие меры были приняты в первый день спецоперации, во время которой силовики штурмовали резиденцию Атамбаева. 

В МВД проинформировали, что по делу экс-президента продолжают допрашивать его сторонников по поводу захвата заложников в хоте штурма резиденции в селе Кой-Таш. Отмечается, что двое соратников Атамбаева помещены в изолятор временного содержания. 

Атамбаев покинул пост президента в 2017 году и передал власть своему преемнику Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после этого на бывшего лидера и его ближайших соратников были заведены уголовные дела. Атамбаева лишили неприкосновенности, его подозревают в ряде преступлений, в том числе коррупции. Сам экс-президент заявлял, что все обвинения против его сподвижников носят политический характер. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #киргизия #общество #атамбаев

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