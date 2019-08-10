Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский

Президент США Дональд Трамп забыл фамилию украинского лидера Владимира Зеленского. Глава государства оконфузился во время беседы с журналистами. Об этом 10 августа сообщает «Российская газета».

Журналист в беседе с американским лидером спросил, когда Трамп пригласит в Белый дом украинского коллегу Владимира Зеленского.

«О ком вы говорите?» – переспросил глава государства.

Журналист напомнил Трампу, что это президент Украины. Тогда глава Белого дома ответил, что встреча должно произойти «очень скоро», и что его с нетерпением ждут в США. Кроме этого, Трамп назвал Зеленского «очень разумным парнем, который хочет видеть мир на Украине». Президент США выразил надежду, что Зеленскому удастся договориться с российским лидером Владимиром Путиным по поводу ситуации в восточной части Украины.