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Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

 Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский

Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский

9:31   10 Августа 2019
Весь мир

Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский

Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский

Президент США Дональд Трамп забыл фамилию украинского лидера Владимира Зеленского. Глава государства оконфузился во время беседы с журналистами. Об этом 10 августа сообщает «Российская газета». 

Журналист в беседе с американским лидером спросил, когда Трамп пригласит в Белый дом украинского коллегу Владимира Зеленского.

«О ком вы говорите?» – переспросил глава государства.

Журналист напомнил Трампу, что это президент Украины. Тогда глава Белого дома ответил, что встреча должно произойти «очень скоро», и что его с нетерпением ждут в США. Кроме этого, Трамп назвал Зеленского «очень разумным парнем, который хочет видеть мир на Украине». Президент США выразил надежду, что Зеленскому удастся договориться с российским лидером Владимиром Путиным по поводу ситуации в восточной части Украины. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #трамп #общество #весь мир #зеленский

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