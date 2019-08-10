Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

Громкий хлопок произошел у полицейского участка в столице Дании рано утром субботы, 10 августа. Об этом сообщили в Департаменте чрезвычайных ситуаций Копенгагена.

Полиция подтвердила взрыв, написав в Twitter. Правоохранители отметили, что пострадавших нет.

Vi er tilstede på Nørrebro, hvor vi undersøger en mulig eksplosion på Hermodsgade. Vi har intet yderligere pt. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) August 10, 2019

Отмечается, что детонация произошла в районе Норребро, который очень популярен среди молодежи и студентов. Газета Berlingske опубликовала фото с места событий, на которых продемонстрированы поврежденные окна и стеклянные двери.

Стоит отметить, что это не первый взрыв в датской столице за неделю. 6 августа хлопок произошел у главного офиса налоговой инспекции. В здании находились два человека, никто не пострадал. Взрывная волна нанесла значительный материальный ущерб — окна и двери выбиты. Полиция продолжает расследование инцидента.