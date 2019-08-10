Рейсовый автобус опрокинулся в Курганской области

Рейсовый автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие. Случай произошел в Курганской области. Об этом 10 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По словам представителя пресс-службы, рейсовый автобус Курган-Целинное опрокинулся, проезжая в районе Куртамыша.

«В автобусе находились 47 человек. Погибших нет. Есть пострадавшие», — приводит РИА Новости слова собеседницы.

Из 47 человек пострадали семь, в том числе один ребенок, который был госпитализирован. Остальных пострадавших осматривают медики, пока принято решение госпитализировать только одного взрослого.

Она добавила, что на место происшествия уже приехала следственно-оперативная группа полиции, а также сотрудники ГИБДД. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, подчеркнула собеседница агентства.