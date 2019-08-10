Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов остаются самыми распространенными фамилиями России

Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов остаются самыми распространенными фамилиями России

 Рейсовый автобус опрокинулся в Курганской области

Рейсовый автобус опрокинулся в Курганской области

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

 Военные из России стали победителями армейских игр в Приднестровье

Военные из России стали победителями армейских игр в Приднестровье
Свыше миллиона человек эвакуированы на востоке Китая из-за тайфуна

Свыше миллиона человек эвакуированы на востоке Китая из-за тайфуна

 Гутерреш призвал стороны конфликта в Йемене закончить боевые действия

Гутерреш призвал стороны конфликта в Йемене закончить боевые действия
Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов остаются самыми распространенными фамилиями России

Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов остаются самыми распространенными фамилиями России

 Рейсовый автобус опрокинулся в Курганской области

Рейсовый автобус опрокинулся в Курганской области

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

 Военные из России стали победителями армейских игр в Приднестровье

Военные из России стали победителями армейских игр в Приднестровье
Свыше миллиона человек эвакуированы на востоке Китая из-за тайфуна

Свыше миллиона человек эвакуированы на востоке Китая из-за тайфуна

 Гутерреш призвал стороны конфликта в Йемене закончить боевые действия

Гутерреш призвал стороны конфликта в Йемене закончить боевые действия
8:33   10 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

ВСУ в течение суток один раз нарушили режим тишины, обстреляв территорию ЛНР, рассказали в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Очередной режим прекращения огня в Донбассе заработал с 00.01 по московскому времени 21 июля, но не смог продержаться и суток из-за действий силовиков.

«За 9 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», — сообщили в ЛНР.

Отмечается, что украинские военные открыли огонь из гранатомета в районе Новозвановки в сторону Калиново, контролируемого силами самопровозглашенной ЛНР.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#всу #лнр #обстрел

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...