Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

ВСУ в течение суток один раз нарушили режим тишины, обстреляв территорию ЛНР, рассказали в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Очередной режим прекращения огня в Донбассе заработал с 00.01 по московскому времени 21 июля, но не смог продержаться и суток из-за действий силовиков.

«За 9 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», — сообщили в ЛНР.

Отмечается, что украинские военные открыли огонь из гранатомета в районе Новозвановки в сторону Калиново, контролируемого силами самопровозглашенной ЛНР.