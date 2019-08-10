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Свыше миллиона человек эвакуированы на востоке Китая из-за тайфуна

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8:25   10 Августа 2019
Весь мир

Свыше миллиона человек эвакуированы на востоке Китая из-за тайфуна

Свыше миллиона человек эвакуированы на востоке Китая из-за тайфуна

Более миллиона человек вывезены из потенциально опасных районов на востоке Китая из-за угрозы, которую представляет тайфун «Лекима», обрушившийся в ночь с пятницы на субботу на побережье провинции Чжэцзян близ города Вэньлин, передает в субботу агентство «Синьхуа».

Девятый за сезон тропический циклон в ближайшие два дня вызовет обильные ливни и шквалистый ветер в восточных провинциях Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжэцзян, а также в Шанхае.

Скорость ветра внутри тайфуна на момент достижения прибрежных районов провинции Чжэцзян достигала примерно 50 м/с. На данный момент сила циклона постепенно падает, он движется на север со скоростью около 15 километров в час.

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Автор: Мария Милкевич
#китай #циклон

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