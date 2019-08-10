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8:14   10 Августа 2019
Россия

Количество пострадавших при взрыве снаряда под Ачинском достигло 11 человек

Количество пострадавших при взрыве снаряда под Ачинском достигло 11 человек

Одиннадцать человек пострадали при взрыве боеприпаса на военном складе под Ачинском в Красноярском крае, рассказала глава пресс-службы регионального Минздрава Зоя Масленникова.

Ранее поступала информация о 10 пострадавших.

Уточняется, что четверо из них отправлены в больницу. Остальным оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Напомним, в пятницу на складе прогремел взрыв в результате попадания молнии в снаряд.

Ранее, в понедельник, 5 августа, там же произошел пожар, ставший причиной взрывов. Тушение заняло примерно сутки, один человек погиб, 13 пострадали. В районе объявили режим чрезвычайной ситуации, из населенных пунктов в пределах 20 километров от места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек.

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Автор: Мария Милкевич
#пожар #чп #красноярский край

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