Количество пострадавших при взрыве снаряда под Ачинском достигло 11 человек

Одиннадцать человек пострадали при взрыве боеприпаса на военном складе под Ачинском в Красноярском крае, рассказала глава пресс-службы регионального Минздрава Зоя Масленникова.

Ранее поступала информация о 10 пострадавших.

Уточняется, что четверо из них отправлены в больницу. Остальным оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Напомним, в пятницу на складе прогремел взрыв в результате попадания молнии в снаряд.

Ранее, в понедельник, 5 августа, там же произошел пожар, ставший причиной взрывов. Тушение заняло примерно сутки, один человек погиб, 13 пострадали. В районе объявили режим чрезвычайной ситуации, из населенных пунктов в пределах 20 километров от места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек.