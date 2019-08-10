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8:04   10 Августа 2019
Россия

Пять человек погибли в ДТП под Тамбовом

Пять человек погибли в ДТП под Тамбовом

Пять человек погибли и восемь пострадали в аварии с лобовым столкновением двух микроавтобусов в Тамбовской области, сообщили в региональном управлении МВД.

Представитель МВД рассказала, что ДТП произошло на 135-м километре трассы Тамбов — Воронеж с участием микроавтобусов Fiat Ducato и Citroen.

«Citroen выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение, в результате пять человек погибли, восемь госпитализированы», — уточнила она.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняя обстоятельства аварии.

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Автор: Мария Милкевич
#дтп #тамбовская область

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