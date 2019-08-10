Пять человек погибли в ДТП под Тамбовом
Пять человек погибли и восемь пострадали в аварии с лобовым столкновением двух микроавтобусов в Тамбовской области, сообщили в региональном управлении МВД.
Представитель МВД рассказала, что ДТП произошло на 135-м километре трассы Тамбов — Воронеж с участием микроавтобусов Fiat Ducato и Citroen.
«Citroen выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение, в результате пять человек погибли, восемь госпитализированы», — уточнила она.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняя обстоятельства аварии.