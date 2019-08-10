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7:01   10 Августа 2019
Россия

Беспилотники «Орлан-10» проводят разведку над военным складом в Красноярском крае

Беспилотники «Орлан-10» проводят разведку над военным складом в Красноярском крае

Многофункциональные БПЛА «Орлан-10» утром в субботу начали разведку территории склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, где ранее случился пожар, рассказали журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

«Утром комплексы «Орлан-10» приступили к разведке территории склада. Данные с БПЛА в режиме реального времени передаются в командный пункт», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в пятницу вечером на военном складе в Ачинском районе Красноярского края раздались взрывы. По информации Министерства обороны РФ, снаряды сдетонировали из-за попадания молнии.

Ранее, 5 августа, загорелся один из складов. Пожар был ликвидирован на следующий день.

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Автор: Мария Милкевич
#пожар #красноярский край #склад #орлан-10

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