Три многоквартирных дома подтоплены в селе в Приморье из-за ливня

Три многоквартирных дома подтоплены в селе Новостройка в Приморском крае в результате ливней, передает региональное управление МЧС России.

«Девятого августа в селе Новостройка Пожарского района в результате выпадения обильных осадков произошло подтопление грунтовыми водами в подвалах трех многоквартирных домов», — отмечается в сообщении.

Для предотвращения замыкания отключено энергоснабжение пяти многоквартирных домов.

Из Лесозаводска и Спасска-Дальнего для откачивания воды выехали пожарно-насосные станции. С помощью экскаватора будут расчищены и углублены водоотводные кюветы и траншеи придомовых территорий.