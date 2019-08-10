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6:43   10 Августа 2019
Россия

Три многоквартирных дома подтоплены в селе в Приморье из-за ливня

Три многоквартирных дома подтоплены в селе в Приморье из-за ливня

Три многоквартирных дома подтоплены в селе Новостройка в Приморском крае в результате ливней, передает региональное управление МЧС России.

«Девятого августа в селе Новостройка Пожарского района в результате выпадения обильных осадков произошло подтопление грунтовыми водами в подвалах трех многоквартирных домов», — отмечается в сообщении.

Для предотвращения замыкания отключено энергоснабжение пяти многоквартирных домов.

Из Лесозаводска и Спасска-Дальнего для откачивания воды выехали пожарно-насосные станции. С помощью экскаватора будут расчищены и углублены водоотводные кюветы и траншеи придомовых территорий.

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Автор: Мария Милкевич
#приморье #подтопление

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