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Гутерреш призвал стороны конфликта в Йемене закончить боевые действия

Гутерреш призвал стороны конфликта в Йемене закончить боевые действия

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5:54   10 Августа 2019
Весь мир

Гутерреш призвал стороны конфликта в Йемене закончить боевые действия

Гутерреш призвал стороны конфликта в Йемене закончить боевые действия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал противоборствующие стороны в Йемене остановить боевые действия и соблюдать права человека, сообщается в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

В субботу телеканал Al-Arabiya передал со ссылкой на источники о гибели как минимум 30 человек в ходе столкновений в лагере бригады охраны президентского дворца в городе Аден.

Гутерреш призвал стороны к диалогу и урегулированию противоречий.

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Автор: Мария Милкевич
#оон #йемен #гутерреш

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