Гутерреш призвал стороны конфликта в Йемене закончить боевые действия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал противоборствующие стороны в Йемене остановить боевые действия и соблюдать права человека, сообщается в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

В субботу телеканал Al-Arabiya передал со ссылкой на источники о гибели как минимум 30 человек в ходе столкновений в лагере бригады охраны президентского дворца в городе Аден.

Гутерреш призвал стороны к диалогу и урегулированию противоречий.